Yalova’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yalova Bursa karayolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.



Alınan bilgiye göre, saat 13.30 sularında Yalova’dan Bursa yönüne giden yolcu otobüsü Süpürgelik Mevkisi’nde yolun sağına yan yattı. Kaza sonrası çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı kaza kırım ekipleri, 112 ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahale sonrası hastanelere kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

(MÖ-İHS)