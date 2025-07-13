Yalova’da zeytinlikte yangın
Kaynak: İHA
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde belediye binasının arka kısmında bulunan zeytinlikte yangın meydana geldi.
Yangına ilk müdahaleyi bölgedeki yurttaşlar gerçekleştirdi.
Ardından bölgeye sevk edilen Çınarcık itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangında çok sayıda zeytin ağacı yandı.