Yalova’daki IŞİD operasyonunda yeni detaylar: Kadınların ifadeleri ortaya çıktı

Yalova'da 29 Aralık 205'te 3 polisin hayatını kaybettiği IŞİD operasyonunda evde bulunan kadınların ifadeleri ortaya çıktı.

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre, 5 IŞİD’linin eşlerinin ifadeleri, polislere ateş açtıkları uzun namlulu silahları evlerinde sakladıkları, silahların yanı sıra patlayıcı hâline getirilen düdüklü tencere ve piknik tüpünden de haberdar oldukları ortaya çıktı.

İlim ve Takva dergisinden olan ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan Ömer El Kurdi kod adlı Mehmet Bal’ın operasyondan yaklaşık 4,5 saat önce çatışmanın yaşandığı eve gelmesi de dikkat çekti. Mehmet Bal’ın, bir süredir içine kapanık ve moralinin bozuk olduğu belirtilen Zafer Umutlu ile konuşmak üzere eve geldiği yönünde ifade verdiği belirtildi.

Polisin baskın düzenlediği bahçe içindeki iki katlı evin üst katında Zafer Umutlu ve eşi Berivan, alt katında ise iki ay önce taşınan Mehmet Cami Sordabak ve eşi Filiz ikamet ediyordu.

Kadınların ifadelerine göre olayın yaşandığı gece, öldürülen IŞİD’liler Zafer Umutlu’nun evinde toplanmıştı. Edinilen bilgiye göre 9 aydır evde 11 aylık bebekleriyle birlikte oturan Zafer Umutlu’nun eşi 23 yaşındaki Berivan Şengir Umutlu, olay gecesi Sordabak ailesinin gece eve geldiklerini belirtti.

Umutlu, akşam eve Ömer El Kurdi’nin geldiğini daha sonra gittiğini anlattı. Evi temizlerken oturma odasında 4-5 tüfek gördüğünü ve eşinin “Bunları atacağız” dediğini anlatan Berivan Umutlu, polisler geldiğinde eşlerinin başta teslim olma eğiliminde olduğunu ancak İbrahim Dayan’ın silah kuşanarak eşlerini çatışma için ikna ettiğini anlattı.

"CİHAT BAŞLAMIŞTIR" DİYE ATEŞ ETMİŞ

Kadınların ifadelerinde, polislerin eve baskın yaptığı sırada silahını alarak pencereden ateş eden Lütfi Sordabak’ın “Cihat başlamıştır” diye bağırdığını anlattıkları belirtildi. Çatışmada öldürülen Mehmet Cami Sordabak’ın eşi Filiz’in elinde barut kalıntısına rastlandığı bu da çatışma sırasında silah kullandığı şüphesine neden olduğu öğrenildi.

"EŞİM ‘BİZ ESARETE DÜŞMEK İSTEMİYORUZ’ DİYEREK ATEŞ AÇTI"

Eşinin pencereye silahla yöneldiğini, önüne geçtiğini eşinin kendisini ittiğini anlatan Umutlu, eşinin “Biz esarete düşmek istemiyoruz” diyerek ateş açtığını söyledi.

Haşem Sordabak’ın eşi 21 yaşındaki Çiğdem Sordabak ise silahların nereden geldiğini bilmediğini iddia ederken İlim ve Takva Dergisi’ne ara ara gittiğini ve WhatsApp grubunda yazıştıklarını anlattı.

Mehmet Cami Sordabak’ın 32 yaşındaki eşi Filiz Sordabak ise çatışma çıktığında çocuklarının alt katta olduğunu anlatarak “Kaynım Lütfi Sordabak “Yardım isteyin” diye bağırdı. Bunun üzerine Musa Sordabak’ı aradım. Musa geldi. Çocuklarımı almak için aşağı indim. Sonra Emel Ayvaz ve Elif Bal’ı aradım” dedi. Elinde barut kalıntısı çıkan Sordabak, “Bu cihadı beklemiyorduk. Olay sırasında ateş etmedim. Elimdeki barut kalıntısı eşimin başını okşamamdan kaynaklanmıştır” dedi.

Lütfi Sordabak’ın 22 yaşındaki eşi Nihal Sordabak ise eşinin eve baskın olabileceğini söylediğini, bu yüzden Zafer Umutlu’nun evine gittiklerini söyledi. Evde silah görmediğini ancak piknik tüpü ve düdüklü tencereyi mutfak tarafındaki bir odada gördüğünü anlatan Sordabak çocukları zarar görmesinler diye erkeklerin kaldığı tarafa götürdüklerini söyledi.

Polisler gelmeden önce bir hazırlık görmediğini anlatan Sordabak, kendisinin ve diğer kadınların silah kullanmadıklarını savundu.