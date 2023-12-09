Yalova’daki su baskınında itfaiye 4 yavru köpeği kurtardı
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde dere taşması sonucu yaşanan su baskınında itfaiye ekipleri 4 yavru köpeği boğulmak üzereyken kurtardı.
Kaynak: İHA
Alınan bilgiye göre, Kocadere köyündeki derenin taşması sonucu Yalı Mahallesi’nde su basan bir binanın zemin katında 4 yavru köpek mahsur kaldı. Yavru köpeklerine imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Kepçe yardımıyla bölgeye giden Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipler, 4 yavru köpeği boğulmadan kurtararak bölgeden uzaklaştırdı. Ekipler yavru köpekleri belediyenin Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Öte yandan Çınarcık’ın Koru beldesindeki derenin de taşması sonucu seralar sular altında kaldı.
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