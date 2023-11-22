Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 2 gözaltı

Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alınırken, 40 gram esrar, 19 gram metamfetamin ve saksıda 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ya da yaptırdığı değerlendirilen M.A.A.’yı gözaltına aldı.

Şüpheli şahsın açık kimlik ve adres tespiti üzerine narkotik maddeler arama köpeği ’Zeytin’ eşliğinde gerçekleştirilen ikamet aramasında, 40 gram esrar, 10 kök ekili vaziyette Hint keneviri bitkisi, hassas terazi ve ruhsatsız tabancanın yanı sıra uyuşturucu bitki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Polisin diğer bir çalışmasında ise yine sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen B.G. yakalanarak gözaltına alındı. B.G. üzerinde gerçekleştirilen aramada, 19 gram metamfetamin ele geçirildi.

2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.