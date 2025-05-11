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Yalovaspor Basketbol - Aliağa Petkim: 78-87

Ajans Haberleri
  • 11.05.2025 17:18
  • Giriş: 11.05.2025 17:18
  • Güncelleme: 11.05.2025 17:18
Kaynak: DHA
Yalovaspor Basketbol - Aliağa Petkim: 78-87

Zehra BAYKAL/YALOVA, (DHA)-

SALON: Yalova 90’ıncı Yıl

HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mesut Öztürk, Hüseyin Çelik

YALOVASPOR BASKETBOL: Grant Sherfıeld 10, Kadir Bayram 9, Martin Krampelj 18, Yiğit Onan 12, Martin Peterka 9, Ege Özçelik 2, Bryan Griffin 16, Boran Güler 2

ALİAĞA PETKİM: Wesley Van Beck 30, Damyean Dotson 14, Breein Tyree 10, Kılıçarslan Şenkahya 2, Peyton Aldridge 8, Bryson Williams 9, Jaime Echenique 9, Selim Şav 5

1'İNCİ PERİYOT: 22-22

DEVRE: 41-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-62

Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu'nun 29’uncu haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Aliağa Petkim'e 87-78 mağlup oldu. (DHA)

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