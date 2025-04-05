Yalovaspor - Galatasaray: 81-88

Yalovaspor - Galatasaray: 81-88

İSTANBUL, (DHA)-

SALON: 90. Yıl

HAKEMLER: Batuhan Söylemezoğlu, Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli

YALOVASPOR: Nichols 19, Sherfield 26, Ege Özçelik 9, Krampelj 5, Johnson 10, Griffiın 4, McConico 5, Yiğit Onan 3, Peterka, Kadir Bayram

GALATASARAY: Will Cummings 25, Buğrahan Tuncer 14, Palmer Jr. 11, Izundu 10, Blumbergs 9, Sadık Kabaca 5, Young 5, Gray 4, Wallace 3, Samet Geyik 2, Göksenin Köksal

1'İNCİ PERİYOT: 17-13

DEVRE: 38-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-58

BASKETBOL Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Yalovaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 88-81 mağlup oldu. Yalovaspor'dan Sherfield, 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.