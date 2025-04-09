Yalvaç'ta kaza: 1 yaralı
Kaynak: DHA
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile çarpışan triportörün sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Görgü Orta Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Ayvacı yönetimindeki 32 YL 313 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Ergüven'in kullandığı elektrikli triportör çarpıştı.
Kazada triportör sürücüsü Mehmet Ali Ergüven yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, ağır hasar gören triportör çağrılan çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.