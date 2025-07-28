Yalvaç’ta traktöre yüklenen saman balyaları alev aldı, ticari araç küle döndü

Isparta’da bir vatandaşın tarlasındaki saman balyalarını traktöre yüklediği sırada çıkan yangın, yol kenarında park halinde bulunan araca da sıçradı. Yangında saman balyaları, otluk alan ve araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Yalvaç ilçesine bağlı İleği Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ak isimli vatandaş 60 YB 016 plakalı New Holland marka traktörüyle tarlasındaki saman balyalarını yüklediği esnada henüz bilinmeyen bir sebeple balyalar bir anda alev aldı. Yükselen alevleri fark eden Ali Ak durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Bu sırada alevler, yol kenarında park halinde bulunan Ali Ak’a ait Volkswagen marka ticari araca da sıçradı. Yangın, kontrol altına alınırken olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak saman balyaları ile birlikte otluk alan ve ticari araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.