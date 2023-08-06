Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları Türkiye Şampiyonası Kayseri’de başladı

Kayseri’nin Talas ilçesindeki Ali Dağ'ında Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları Türkiye Şampiyonası Talas İlçesi Ali Dağı’ında 650 metre yükseklikte bulunan alanda başladı. 75'i yerli, 37’si KKTC ve İran’dan gelen sporcular olmak üzere toplam 112 sporcunun katıldığı yarışlar antrenman turları ile başladı.

Yarışlar hakkında açıklama yapan Türkiye Hava Sporları Federasyon Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, “Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları Türkiye Şampiyonası’nı yapıyoruz. Buradan Türkiye Milli Takımını seçeceğiz. Uluslararası yarışmalarda bu kardeşlerimiz mücadele edecek. Buradaki yarışlara 112 sporcu katıldı" diye konuştu.