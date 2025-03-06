Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü
Kaynak: DHA
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ-Pülümür kara yoluna, yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Kontrollü geçişlerin sağlandığı yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Sabah saatlerinde Tunceli-Pülümür kara yoluna yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, kayaların kaldırılması için çalışma başlattı. Kontrollü geçişlerin sağlandığı yolda, ekipler önlem aldı. Bölge halkı da kaya düşmelerinin sık yaşandığı bölgelerde tedbir alınmasını istedi.
Öte yandan Pülümür kara yolunda geçen yıl 2 kişi, Ovacık kara yolunda ise 1 kişi kopan kayaların araçlara isabeti sonucu hayatını kaybetmişti. (DHA)
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