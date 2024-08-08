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'Yan baktın' dedi, 4 kişiyi bıçakla yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 08.08.2024 18:34
  • Giriş: 08.08.2024 18:34
  • Güncelleme: 08.08.2024 18:38
Kaynak: AA
'Yan baktın' dedi, 4 kişiyi bıçakla yaraladı
AA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir zanlı, yan baktığı iddiasıyla T.L'yi (17) bıçakla yaralayıp kaçtı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada zanlının kaçış güzergahında yer alan Yürüyüş Yolu mevkiinde 3 kişinin daha bıçaklandığı ihbarı yapıldı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, saldırıları gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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