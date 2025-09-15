Yan yatan hafif ticari aracın altında kalan liseli Zeynep, öldü

Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/ KOCAKÖY(Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR’ın Kocaköy ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan hafif ticari aracın altında kalan lise öğrencisi Zeynep Tüzün (15), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kocaköy ilçesi kırsal Ambar Çayı Mahallesi’nde meydana geldi. A.Ç. (18) idaresindeki 21 AAH plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada araçtaki lise öğrencisi Zeynep Tüzün, camdan fırlayarak aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Zeynep’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, sürücü A.Ç. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI