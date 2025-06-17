Yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA
HATAY (İHA) – Hatay’da devrilerek yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarına devrildi. Kazada yan yaran araçta sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.