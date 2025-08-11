Yanacak orman kalmayacak

Haber Merkezi

Havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangınları dün de yurt genelinde devam etti. Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde Gökköy yakınlarında tarım arazisinde dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale etti.

Denizli’nin Honaz ilçesinde ise Karaçay Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda dün saat 13.45’te yangın çıktı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 10 arazöz, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı ve 78 personel sevk edilen bölgede ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürdü. Sinop’un Durağan ilçesinde önceki gün çıkan ve 22 hektar ormanlık alanda etkili olan yangın, dün kontrol altına alındı. Bölgedeki zorlu arazi şartları nedeniyle karadan doğrudan müdahale edilemeyen yangının söndürme çalışmalarına havadan 4 adet helikopter destek verirken, karadan ise toplam 60 araç ve 225 personel görev aldı. 100 haneli Köklen köyü tedbiren tahliye edildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yaptığı açıklamada, “Yangınla mücadele eden ekiplerimizin özverili ve kararlı çalışmaları sayesinde yangının enerjisi ve direnci büyük ölçüde kırılmıştır. Kontrol altına alınan yangın sahasında soğutma faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi. Mersin’in Anamur ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangını gün içinde kontrol altına alındı. Bölgede zarar tespit işlemlerinin, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra başlatılacağı belirtildi

Öte yandan Batı Trakya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine kenti yakınlarında, dün sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle, şehre yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Kalkanca yerleşim alanı tahliye edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tarım arazileri ve otluk alanlardan geçerek yerleşim yerine yaklaştı. Söndürme çalışmalarına 82 itfaiyeci, 22 araç, 3 kara ekibi, 3 helikopter, 2 uçak ve Kızılhaç gönüllüleri katıldı.