Yanan ASM’ye destek yerine ceza sopası

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, birinci basamak sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezlerine (ASM) destek yerine ceza sopası göstermeye devam ediyor. Bunun son örneği İstanbul Bahçelievler’deki 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşandı.

20 Ağustos 2025’de elektrik kontağından kaynaklı meydana gelen yangın sonrası kullanılamaz hale gelen bina ile ilgili ASM çalışanlarının destek talebine ‘‘cari ödenekle çözün’’ yanıtını veren Sağlık Bakanlığı, ardından cezalandırmaya yönelik yaklaşım sergiledi ve tutanak tuttu. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkan Dr. Ahmet Mehlepçi, kamu hizmetinin kamu binalarında verilmesini, afet sonrası kurumların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

SAHİP ÇIKILMALI

Mehlepçi, Bakanlığın denetim ve tutanaklarla cezalandırıcı bir tutum sergilemesine tepki göstererek ‘‘Oysa gelişmiş ülkelerde benzeri afetler yaşandığında öncelik, ‘Nasıl destek olabiliriz?’ sorusudur, ‘Neden hizmet vermiyorsunuz?​’ değil” dedi. Mehlepçi, şöyle devam etti: “Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri ve esnaf yaparken, ASM’de görevli hekimler de olay yerine ulaştılar. Ertesi sabah durum bir tutanakla İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bildirildi. 22 Ağustos Cuma günü İlçe Sağlık Müdürlüğü ekip göndererek mesai denetimi yaparak hekimlere neden hizmet verilmediğini sordu. Hekimler, ASM içinde yoğun is, duman ve kurum olduğunu, bu nedenle temizlik çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Bir hafta sonra ASM çalışanları, hem müdürlükten hem de Bahçelievler Belediyesi’nden destek talebinde bulunmuş; ancak ‘cari ödemelerinizle çözün’ yanıtı verildi. Ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden olağan dışı denetim ekibi gelerek ASM’nin 10 gün içinde boya-badana yapılması gerektiğine dair tutanak tuttu. ASM’ler kamu hizmeti sunmaktadır ve bu hizmetin insanca çalışılabilecek, depreme dayanıklı, müstakil kamu binalarında verilmesi gerekmektedir. Ne yazık ki birçok ASM, izbe, penceresiz, havalandırması olmayan cami altı veya apartman altı gibi sağlıksız koşullarda hizmet vermek zorunda bırakılmaktadır. Yangın veya deprem gibi afetlerde Bakanlık ve müdürlükler çalışanlara sahip çıkmak yerine, çoğu zaman denetim ve tutanaklarla cezalandırıcı yaklaşım sergilemektedir.’’