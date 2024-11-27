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Yanan evde dumandan etkilenen 3 vatandaş tedavi altına alındı

Ajans Haberleri
  • 27.11.2024 15:21
  • Giriş: 27.11.2024 15:21
  • Güncelleme: 27.11.2024 15:22
Kaynak: İHA
Yanan evde dumandan etkilenen 3 vatandaş tedavi altına alındı

Hatay’da yanan evde dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir binanın giriş katında yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yoğun dumandan etkilenen 3 yurttaşı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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