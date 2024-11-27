Yanan evde dumandan etkilenen 3 vatandaş tedavi altına alındı
Kaynak: İHA
Hatay’da yanan evde dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir binanın giriş katında yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yoğun dumandan etkilenen 3 yurttaşı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.