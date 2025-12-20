Yanan evden mahsur kalan papağan kurtarıldı

Zonguldak’ta müstakil evde soba bacasından çıkan yangında mahsur kalan papağan, itfaiye erlerince kurtarıldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Karanfil Sokak’ta tek katlı müstakil evde çıktı.

Evde yangın çıktığını fark eden E.E ve evli olduğu kadın dışarıya çıkıp, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiğini evde mahsur kalan çiftin papağanı ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alevlere tazyikli suyla müdahale eden ekipler, yangını söndürdü.

Evde hasara yol açan yangının ilk incelemelere göre soba bacasından kaynaklandığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.