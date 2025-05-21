Yanan kamyondan iki ceset çıktı

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Remzi Sati ile oğlu Muhammed’in yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri kamyonette ve çevresinde inceleme yaptı. Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürüldü.

Remzi Sati ile oğlu Muhammed’in cenazelerinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından İstanbul’da Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.