Yanan ormana RES yapılacak

Muğla’da yanan orman alanlarına göz dikilmiş durumda. Ülke genelinde, son yıllarda en çok yangın çıkan illerin başında Muğla yer alıyor. AKP iktidarı, yanan ormanları korumak ve yeşertmek yerine, bu alanları talana açıyor. Bodrum’daki yanan ormanlık alanlar ise enerji şirketlerinin kıskacı altında. Bu alanlarda, farklı şirketler tarafından rüzgâr enerji santralı (RES) projeleri yapılmak isteniyor. Bodrum’un Mazı ilçesinde, yanan ormanlık alana RES kurulması planlanıyor. Bölge halkının itirazlarına rağmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje için çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verdi.

SİT ALANLARI DA BULUNUYOR

G Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. tarafından Sarpege Rüzgar Enerji Santralı kurulması hedefleniyor. Orman ve tarım arazisi statüsündeki alanda, 2 adet türbin kurulacak. Ancak, orman alanı 2022 yılında meydana gelen yangında zarar gördü. Proje alanı, en yakın yerleşim yerine yaklaşık 700 metre mesafede bulunuyor. Ayrıca, proje alanının çevresinde birinci derece sit alanları ve arkeolojik sit alanları yer alıyor. Bölge, aynı zamanda arıcılık faaliyetlerinin yapıldığı bir alan. Projenin bedeli ise 205 milyon 128 bin lira olarak belirlendi. Öte yandan, başlangıçta 10 türbin yapılması planlanan proje, yapılan revizelerle 2’ye düşürüldü. Yine yapılan revizelerde, Muğla Milas Bodrum Fesleğen Kültür ve Turizm Koruma Bölgesi’nden yalnızca bin metre uzaklaştırıldı.

HALK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Proje için 2023 yılında yapılan halkın katılım toplantısında, bölge halkı projeye karşı tepkilerini dile getirmişti. Proje alanının büyük kısmının orman vasfına sahip olması ve bölgenin yangın sonrası tahrip olan doğasının tekrar işleme açılmasına karşı çıkıldığı belirtilmişti. Dönemin Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da bölge halkına destek vermişti.