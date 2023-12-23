Yanan otomobil patladı

Antalya’da kavşak sisteminde biranda alev alan otomobilin patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 09.30 sırasında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Altınova Kavşağından dönüş yapan bir otomobilde çıktı.

Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören sürücü kavşak içinde aracını bırakıp hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Her yeri yanmayan başlayan araç bir süre sonra bomba gibi patladı.

Patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen otomobil hurdaya döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.