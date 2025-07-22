Yanan otomobilden geriye hurda yığını kaldı

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 Dilovası ilçesi geçişinde seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi. Sürücü otomobili sağ şeride çekti. Alevler kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polisi olayla ilgili inceleme başlattı.