Yanan tarihi binayı Erdoğan’ın arkadaşı restore etmişti!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından kullanılan 121 yaşındaki tarihi binada yangın çıktı. Tarihi yapının restorasyonunu kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkadaşı Hasan Gürsoy yapmıştı.

İstanbul Üsküdar’daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (SBÜ) Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane olarak adlandırılan tarihi binasının çatı katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle çatı katında bazı bölümlerin çöktüğü görüldü.

Kentin simge yapılarından biri olan, tarihi Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane binasının restorasyonunu da kısa süre önce AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Hasan Gürsoy’un şirketi yapmıştı.

1903 yılında inşa edilen tarihi yapının ilk restorasyon çalışmaları “Birinci etap restorasyon çalışması” adı altında 2016 – 2019 yılları arasında Erdoğan’ın yakın Arkadaşı Hasan Gürsoy’un sahibi olduğu Gürsoy Restorasyon Şirketi’ne yaptırılmıştı.

Ardından tarihi yapının restorasyonunun ikinci etabı başladı. “Mekteb-i Tıbbiyey-i Şahane Binasının 2’nci Etap Restosaryonu” işi de 1 Ocak 2021’de 143 milyon 494 bin TL bedelle TOKİ ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün iştiraki olan Vakıf İnşaat Restorasyon Şirketi’ne verildi. Üçüncü etap restorasyon işinin de 2023’te tamamlandığı açıklandı.

Vakıf İnşaat Restorasyon Şirketi’nin de restorasyon işini yine Hasan Gürsoy’un Güryapı Restorasyon Şirketi’ne verdiği açığa çıktı. Tarihi yapının kapısındaki tabelada Güryapı Restorasyon Şirketi’nin “alt yüklenici” olarak restorasyon çalışmalarını yürüttüğü belirtiliyor. Şirkete kamunun kasasından ne kadar ödendiği ise açıklanmadı.