Yanarak ölen 16 yaşındaki çocuğun duruşmasında sanıklar tahliye edildi

Tekirdağ'da çalıştığı fabrikada ateş yakarak ısınmak isterken hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mustafa Eti'nin davası 5 Aralık’ta Tekirdağ 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada yargılanan iki sanık da adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı kararı ile tahliye edildi.

T24'ten Mahsun Kılıç'ın haberine göre memleketi Van'dan Tekirdağ’da bulunan tuğla fabrikasına çalışmaya gelen 16 yaşındaki çocuk işçi Mustafa Eti, 11 Ekim’de çalıştığı fabrikada bir teneke içinde yaktığı ateşle ısınmaya çalışırken yanarak yaralandı. 10 gün hastanede yaşam savaşı veren Eti 21 Ekim’de hayatını kaybetti.

Olaya şahit olan öteki işçilerin ifadelerine göre Mustafa Eti, yaralandığı gün 2 vardiya içinde toplam 16 saat çalıştı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 14 Kasım’da hazırlanan iddianamede “asli kusurlu” oldukları belirtilen sanıklar Kadir Ö. ve Ercan G. hakkında “taksirle öldürme” suçundan dava açıldı. 5 Aralık’ta Tekirdağ 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında 2 sanık da adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararı ile tahliye edildi. İddianamede ayrıca Mustafa Eti’nin Tempo Tuğla’da işçi kaydının bulunduğu ancak 3 ay boyunca çalışmasına karşılık sigorta girişinin iş kazasının yapıldığı ifade edildi.