Yanardağ’ın dostları imzaladı

Yaşam
  • 22.12.2025 04:49
  • Güncelleme: 22.12.2025 05:09
HABER MERKEZİ

Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ’ın durumuna dikkat çekmek için 42. İstanbul Kitap Fuarı’nda dayanışma etkinliği düzenlendi.

Yanardağ’ın kitapları dostları tarafından imzalandı.

Son kitabı “İsyanın ve Felsefenin Diyalektiği’ni” tamamladıktan sonra, kitabının yayımlandığını göremeden casusluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Yanardağ için gazeteci ve yazarlar bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

