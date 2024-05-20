Yandaş Abdulkadir Selvi 1000. haftada Cumartesi Anneleri’ni hatırladı

İktidara yakın Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, Cumartesi Anneleri'ni 1000. haftada hatırladı. "Cumartesi Anneleri’ne yasak getirmenin AK Parti iktidarına ne faydası var?” diye soran Selvi, Galatasaray Meydanı'nın 1000. haftada Cumartesi Anneleri'ne açılmasının “yumuşama sürecine katkı sunacağını” öne sürdü.

birgun.net

İktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Galatasaray Meydanı’nda eylem yapan Cumartesi Anneleri’ni 1000. haftada hatırladı.

Selvi, bugünkü yazısında “90’ların karanlık dönemlerine karşı bir eylem olan Cumartesi Anneleri’ne yasak getirmenin, yaşlı başlı kadınların copla, sopayla dövülmesinin AK Parti iktidarına ne faydası var?” ifadelerini kullandı.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından Osman Kavala ve Gezi tutuklularına ilişkin yazıları ile gündeme gelen ve iktidar ortağı MHP tarafından da hedef alınan Abdulkadir Selvi, Cumartesi Anneleri’nin 1000. Hafta eylemi öncesinde bir yazı kaleme aldı.

Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilmesinin “yumuşama sürecine katkı sunacağını” öne süren Selvi, bugünkü yazısında 90’lı yılların yasaklarını sürdürmenin Türkiye’ye bir faydasının bulunmadığını dile getirdi.

“Cumartesi Anneleri eylemlerine ilişkin olarak AK Parti iktidarının farklı uygulamaları oldu. İzin verildiği bir dönem oldu. Sonra yasaklandı” ifadelerini kullanan Selvi, Cumartesi Anneleri’nin 1000. haftada Galatasaray Meydanı’nda toplanmak istediğini hatırlattı.

"TÜRKİYE'YE NE FAYDASI VAR" DİYE SORDU

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“90’ların karanlık dönemlerine karşı bir eylem olan Cumartesi Anneleri’ne yasak getirmenin, yaşlı başlı kadınların copla, sopayla dövülmesinin AK Parti iktidarına ne faydası var? Türkiye’ye ne faydası var? 90’lar AK Parti’ye de Erdoğan’a da karşı olan yıllar değil miydi? Refah Partisi o dönemde kapatılmadı mı? Seçilmiş Başbakan Erbakan o dönem tasfiye edilmedi mi? Başörtüsü yasağı o dönem uygulanmadı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şiir okudu diye hapse atılmadı mı? 90’lı yılların yasaklarını sürdürmenin Türkiye’ye ne faydası var?”

OSMAN KAVALA VE GEZİ TUTUKLULARINA İLİŞKİN YAZISI MHP’DEN TEPKİ ALMIŞTI

Selvi, kısa bir süre önce de Osman Kavala ve Gezi davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in durumuna ilişkin bir yazı kaleme almış, "Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var" diye sormuştu.

Selvi, yazısının ardından iktidar ortağı MHP tarafından hedef gösterilmişti.

MHP’nin Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, Selvi’yi Alevi katliamcılarının ve savunucularının sarf ettiği ‘kılıç artığı’ ifadesiyle hedef almıştı.

Özkan’ın yanı sıra MHP’de Devlet Bahçeli başta olmak üzere çok sayıda MHP’li Selvi’yi hedef göstermişti.

İktidar ortağının Selvi’ye yönelik ağır ithamlarına rağmen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Nisan ayında yaptığı Irak ziyareti dönüşünde gazetecilerle uçakta verdiği fotoğrafta Selvi’yi 'başucunda’ tutmuştu.