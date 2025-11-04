Yandaş basın duyurdu: Nafaka hakkı yine hedefte

Adalet Bakanlığı, uzun süredir üzerinde çalıştığı nafaka sistemine ilişkin kapsamlı bir değişikliğe hazırlanıyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, üzerinde çalışılan yeni yargı paketiyle süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması hedefleniyor.

Bakanlık ayrıca, ödenmeyen nafaka borçlarına yönelik cezai yaptırımlarda da yeni bir düzenlemeye gidiyor. Cebri İcra Kanunu taslağı kapsamında, nafakasını ödemeyen borçlulara uygulanan tazyik hapsine (zorlama hapsi) üst sınır getirilecek.

BİR YIL SINIRI

Mevcut sistemde, nafakasını ödemeyen kişilere üç aya kadar tazyik hapsi uygulanıyor ve her yeni ödeme dönemi için bu ceza tekrarlanabiliyordu. Yeni taslak ise bu uygulamaya bir üst sınır getiriyor. Buna göre, aynı nafaka kararına ilişkin toplam tazyik hapsi süresi bir yılı aşamayacak.

Ayrıca, kişi hapis cezasını çekerken yeni bir nafaka borcu doğarsa, aynı anda ikinci bir tazyik hapsi kararı verilemeyecek. Bu düzenlemeyle hem nafaka alacaklısının korunması hem de borçlunun süresiz hapis tehdidi altında kalmaması amaçlanıyor.

Tazyik hapsi uygulanabilmesi için nafaka kararının kesinleşmesi şartı aranmayacak. Takibin kesinleşmesiyle şikâyet tarihi arasında bir aylık nafaka borcunun doğması veya sonraki aylarda borcun ödenmemesi yaptırım için yeterli sayılacak.

SÜRESİZ NAFAKADA DEĞİŞİKLİK

Yeni düzenleme, özellikle süresiz nafaka uygulamasına sınırlama getirilmesini öngörüyor. Taslağa göre, kadınların ekonomik olarak mağdur edilmemesi şartıyla, süresiz nafaka sistemi yerine süreli veya kademeli nafaka uygulamasına geçilmesi planlanıyor.

Bununla birlikte, boşanma davalarının yıllarca sürmesinin önüne geçilmesi ve aile arabuluculuğunun hukuk mevzuatına dâhil edilmesi de paketin hedefleri arasında.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yargı paketi, kamuoyunun görüşüne açıldıktan sonra kısa süre içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ağustos ayında gazetecilere konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. "Nafaka hassas bir konu." diye konuşan Tunç, "Kadınlarımızın mağdur edilmemesi önemli. Toptan ödemeye de karar verilebiliyor. 1987 yılından itibaren Medeni Kanun'da süresiz nafaka isteyebilir şeklinde bir hüküm var. Yargımız her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde olayı hakkaniyetle sonuçlandırmalıdır. Dosya bazında tek tek değerlendirilerek nafakanın belirlenmesi gerekir. Hakkaniyetli çözüm için düzenlemeler yapacağız" demişti.