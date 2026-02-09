Yandaş basın yazdı: Emeklilikte yeni dönem

En düşük emekli aylığı alan sayılarının 5 milyona yaklaşmasının ardından gelen eleştirilerin etkisiyle iktidarın emeklilik sisteminde köklü değişikliklere gidileceği iddia edildi.

Birçok yandaş gazetede yer alan iddiaya göre hazırlıkları süren yeni modelde öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralanıyor:

Prim Adaleti

Daha fazla prim ödeyen emeklinin, düşük prim ödeyene göre maaş avantajı korunacak.

Tek Tip Zam Sistemi:

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tek bir zam oranında buluşturulacak.

Dengeli ve Sürdürülebilir Yapı:

Düşük ve yüksek primli emekliler arasındaki fark, aktüeryal dengeler gözetilerek korunacak.

NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Reformun uygulama takvimi de netleşmeye başladı. 2027 yılı, köklü sistem değişikliği için hedef tarih olarak öne çıkıyor.

İddiaya göre emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik ara düzenlemeler ise 2026’nın ikinci yarısında devreye alınacak.

AKP kurmayları ve ilgili bakanlıklar, reformun bütçe yükünü ve maaşlara yansımasını detaylı şekilde simüle ediyor.

EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM KAPIDA

Ankara kulislerinde reform olarak tanımlanan düzenlemehayata geçerse, emeklilik sistemi uzun yıllar sonra ilk kez prim-temelli, adil ve tek tip zam anlayışıyla yeniden şekillenmiş olacak.