Yandaş Cem Küçük sanatçıları hedef aldı: Şevket Çoruh yanıt verdi

Yandaş Cem Küçük, sanatçıları, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden hedef aldı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin Türkiye ve dünyada tepkiler sürüyor.

Binlerce yurttaşın İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya başta olmak üzere sokaklarda ve meydanlarda protestoları sürüyor.

Çok sayıda siyasi part, STK, meslek örgütü İmamoğlu'na destek mesajı yayımladı ve protestolara katılarak hak, adalet, demokrasi ve özgürlük talebinde bulundu.

Bugün ise çok sayıda sanatçı ve oyuncu, Saraçhane'de bulunan İBB binasına giderek İmamoğlu'na desteğini duyurdu.

ŞEVKET ÇORUH'UN YANITI GÜNDEM OLDU

Yandaş Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanatçıları hedef aldı.

Küçük, "Ekrem İmamoğlu’na seçim döneminde destek veren sanatçılardan tık yok. Ayşe Barım tutuklanınca hepsinin sesi kısıldı. Sayın sanatçı (!) takımı, Ekrem İmamoğlu’nun şimdi desteğe ihtiyacı var. Hadi gösterin kendinizi" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh ise Küçük'e "Nerden istersiniz" yanıtını verdi.