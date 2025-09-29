Yandaş Cem Küçük'ten itiraf: Uçaktaki sorular önceden alınıyor

Son dönemde yargıdaki operasyonları önceden haber vermesiyle bilinen yandaş gazeteci Cem Küçük, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "hazır" sorular sorulduğunu kabul etti.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Uçaktaki soru meselesi..." başlıklı yazısında Erdoğan'a uçakta sorulacak soruların İletişim Başkanlığı tarafından önceden alındığını doğruladı, "İletişim Başkanlığı aykırı ya da sorulmasını istemediği soru varsa onları da çıkarıyor. Neden böyle bir uygulama yapılıyor, anlamış değilim. Aslında bu yanlış bir uygulama" ifadelerini kullandı.

"ZATEN TERS SORU SORULAMAZ"

"Medyanın çoğunluğu hükûmet yanlısı" diyen Cem Küçük'ün, "Zaten ters ne sorabilir ki uçaktaki gazeteciler!" dedi.

Erdoğan'ın "zor" ya da "ters" sorulardan "memnuniyet" duyacağını da savunan Küçük, "Ve hakkıyla da her soruyu cevaplar. Cumhurbaşkanı Erdoğan için zor soru diye bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Erdoğan'a ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorduğu soruların saatler önce kendisine ulaştığını açıklamıştı.