Yandaş Eruslu ailesinin usulsüzlük dosyası kabarık

Ebru ÇELİK

AKP’ye yakınlığıyla bilinen, Antep’te faaliyette olan ve yurttaşların boykot listesinde yer alan Sleepy’nin üretildiği Eruslu Global’e ait Ecoplast fabrikasında boykot paylaşımı yapan bir işçi geçtiğimiz çarşamba günü işten çıkarıldı.

4 buçuk yıldır fabrikada yemekhanede çalışan işçi Cüneyt Bektaş Tişkaya sosyal medya üzerinden 2 Nisan'da gerçekleştirilen tüketim boykotu için çağrı yaptığı gerekçesiyle hiçbir hakkını alamadan, tazminatsız şekilde işten çıkarıldığını belirtti. İşçiye atılma gerekçesi olarak 2 yıl ve 1 ay önceki tutanak gösterildi. Eruslu ailesinin AKP ile yakınlığı ise işten çıkarmalar ve boykot ile yeniden gündeme geldi.

KİMSE ANAYASAL HAKKIMA MÜDAHALE EDEMEZ

Atılan işçi Tişkaya, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Eruslu fabrikalarında yaşananları BirGün'e anlattı.

Haksız biçimde işten çıkarılan Tişkaya, sürece ilişkin şunları söyledi: “Yıllık iznim ve bayram iznimi yapıp döndükten sonra çarşamba günü vardiyamı değiştiler. İşe gittiğimde yarım saat çalıştım ve sonrasında insan kaynakları beni çağırdı. Bana işimi sevmediğimi söyleyerek geçmiş tutanaklarımı gösterdiler. Amaçlarının ne olduğunu sonradan anladım. Bir önceki gün sosyal medya hesabım üzerinden ‘Boykot anayasal hakkımızdır’ paylaşımı yapmıştım. Şirketimiz de hükümete yakınlığıyla bilinen ve hatta boykot listelerinde yer alan bir marka. Bana 1 ay önce bozuk çıkan ‘yeşil zeytin’ üzerinden tutanak tutmuşlardı ve gerekçe olarak o tutanağı gösterip ‘Kovuldun’ dediler. ‘Haklarımı verin, gideyim’ dedim. Bana ‘Hak falan yok. Git hakkını sokakta ara’ dediler. Burada zaten açıkça ‘boykot’ paylaşımım nedeniyle işten attıklarını gördüm ve pişman değilim. Konuşmak, fikrimi paylaşmak ve protesto etmek benim anayasal hakkım. İş haklarım için de kovulduğumun ertesi günü fabrikaya dava açtım. Ben haklarımı kimseye yok saydırmam. Anayasal hakkıma kimse de müdahale edemez. İşçiler üretimden ve tüketimden gelen gücünün farkına varmalıdır. Genel grev ve direnişi daha fazla dile getirmeliyiz” ifadelerini kullandı. Tişkaya, çalıştığı yıllar boyunca da haksızlıklara susmadığı için amirleri tarafından sıkça mobbinge uğradığının da altını çizdi.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen de patronların fabrikada sendikal örgütlenmeye engel olduğunu anlattı. Türkmen, fabrikada BİRTEK-SEN, Selüloz-İş ve Petrol-İş sendikalarının örgütlenme faaliyetlerinin, patronların “Gerekirse fabrikayı kapatırız, sendikalı işçi çalıştırmayız” tehdidiyle engellendiğini ifade etti. Türkmen, “Geçen yıl sendikaya üye olan tüm işçiler işten çıkarıldı. İşten çıkan işçilerin bazıları tazminatlarını alırken bazıları davalarla uğraştı. Bu fabrika işçi ve sendika düşmanı. İşyeri usulsüzlük dolu. Elden para vermek, 7’li çalışma sistemi, mobbing. İşçilerin zorunlu olarak işe gelemediği günlerin maaşlarından kesilmesi…” diye konuştu.

AKP'Lİ BELEDİYELERDEN İHALE ALDI

İktidara yakınlığıyla bilinen Eruslu Global'in sahibi aileden Ökkeş Eruslu, uzun süre AKP Gaziantep İl Başkanlığı yaptı. Eruslu’nun sahipleri, AKP ile yakın ilişkileri, AKP döneminde büyümeleri ve yaptıkları usulsüzlüklerde de biliniyor. Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Eruslu ailesinin AKP'li Gaziantep Belediyesi'nden pek çok ihale aldığını anlattı. Karaca, Eruslu ailesi hakkında şu bilgileri verdi: "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) için belediye, Eruslu ailesine ait binaya fahiş fiyatlarla kira ödüyor. Gaziantep'in AKP'li Şahinbey Belediyesi bebek bezi alım ihalesi yaptı, ihaleyi bu aile kazandı. Bu ihale doğrudan temin yoluyla yapıldığı için aslında usulsüz. Ayrıca AKP'li ilçe belediyeleri bebek paketi adı altında yenidoğan bebeği olan ailelere paket veriyor, içeriği Sleepy marka... 6 Şubat depremlerinden sonrada fabrikaya fahiş ücretlerle teşvik sağlanmış. Bunu da soru önergemizde belirttik ancak ne yanıt alabildik ne de akıbetini biliyoruz...”

ERUSLULAR SİYASETTEN BAĞIMSIZMIŞ!

Eruslular, 6 Şubat depremlerinden tam 4 gün sonra 10 Şubat 2023'te fabrikadaki makineleri tekrar devreye aldıklarını açıklamış, depremzede işçilere erkenden işbaşı yaptırarak 1 hafta içinde tam kapasite üretime geri dönmüştü. Bu durum, fabrikanın depremden işlerini durduracak seviyede etkilenmemesine rağmen şirketin deprem teşviklerinden yararlandırılması olarak yorumlandı.

Şirketten işten çıkarmalara ilişkin yapılan açıklamada, firmanın "siyasetten uzak ve bağımsız bir duruşa sahip olduğu" iddia edildi. Şirket açıklamasında, "60 yılı aşkın sanayi geçmişine sahip olan ve Sleepy markasıyla 100’ü aşkın ülkeye ihracat yapan firmamız, bulunduğu sektörlerdeki başarısını siyasetten değil, doğru sanayi yatırımlarıyla ve kaliteli ürünleriyle halkımıza yaptığı hizmetlerle kazanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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KURAN KURSLARINI BİZZAT ERBAŞ AÇTI

Eruslu ailesi Antep’in birçok yerine Kuran kursu açmış, son kursun açılışını ise bizzat Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş yapmıştı.

5 yıl önce Ökkeş Eruslu, “Mülkiyeti Mehmet Ali Eruslu Eğitim, Sağlık ve Kültür Vakfı’na ait yatılı kurs” için protokol imzalamıştı. Toplantıya dönemin Gaziantep Valisi Davut Gül de katılmış, Eruslulara teşekkür etmişti.