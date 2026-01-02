Yandaş gazete duyurdu: 50 bin kişiye daha af geliyor

Covid-19 düzenlemesi olarak bilinen geçici maddenin kapsamının 11. Yargı Paketi’yle genişlemesiyle 50 bin kişi serbest kaldı. Sene sonuna kadar 50 bin kişinin daha serbest kalması bekleniyor.

AKP bununla da yetinmiyor. AKP’lilerin Hem daha fazla mahkumu serbest bırakacak hem de yeni ceza alanların da cezaevinde daha az süre kalacağı bir düzenleme için çalıştığı öne sürüldü.

3 AŞAMADA YENİ AF

Yandaş Türkiye gazetesinde yer alan habere göre infazda eşitliğin sağlanması maksadıyla başlatılan çalışmaların bu yıl içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. AKP’nin hukukçu kurmayları, yapılacak düzenlemenin 3 adımda ele alınacağını belirterek, öncelikle değişik suçlar için uygulanan infaz sürelerinin eşitlenmesinin sağlanacağını dile getiriyor.

AKP kaynakları “Adli suçlarda mahkûmlar cezasının yarısını cezaevinde geçirdikten sonra şartlı salıverilmeden yararlanabiliyor. Terör suçlarında süre dörtte üçe kadar, diğer bazı suçlar bakımından ise üçte ikiye kadar çıkıyor. Yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesi öngörülüyor. Ancak, kadın, çocuk, anne-baba, kardeş katilleri, taciz ve tecavüzcüler gibi toplum vicdanını rahatsız eden suçlar için ise daha yüksek infaz süresi olması planlanıyor” dedi.

AKP’deki genel görüş; infazın yarı oranında uygulanması yönünde ortaya çıktı. 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesine imkân sağlanacak ve hâlen cezasının yüzde 50’sini çekenlere de tahliye edilmeleri fırsatı getirilecek.

CEZAEVİ GÖZLEM KURULLARI DÜZENLENECEK

Ayrıca verdiği kararlar tartışmalı olan cezaevi gözlem kurullarının işleyişine yönelik adım atılacak. Gözlem kurullarındaki psikolog, pedagog, psikiyatr gibi uzmanların etkinliği artırılacak.

Üçüncü aşamada ise şartlı salıverme ile kalan cezalarını dışarıda tamamlayacak olanların takibine yönelik adım atılacak.