Yandaş gazete duyurdu: Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor

Emeklilik sisteminde kalıcı değişikliklerin hayata geçirilmesini öngören paketin 2025 yılı bitmeden devreye alınacağı iddia edildi.

Buna göre, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekçesiyle yeni sigorta başlangıcı yapılanların "makul bir yaşa kadar" çalışması zorunlu olacak.

Yandaş Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni emeklilik sistemi ve tamamlayıcı emeklilik modeli yasama yılı tamamlanmadan Meclis gündemine gelecek.

Paketle, yeni sigorta başlangıcı yapılan çalışanların ileriye dönük hakları belirlenecek. Aynı zamanda mevcut emeklilerin sorunlarına da yönelik çözüm önerileri getirilecek.

PRİM ÖDEME ŞEKLİ DEĞİŞİYOR

Yeni sistemde sigorta prim günü ve prim ödeme şekilleri değişecek. Yeni sistemin devreye alınmasıyla kadınlarda 60, erkeklerde 65 yaşta emekli olma zorunlu hale getirilecek.

Yalnız bu zorunluluk yasa yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigorta başlangıcı yapılanları kapsayacak. Yani çoğunluğu 2000 ve sonrasında dünyaya gelenler, bu emeklilik sistemine tabi olacak.

Emeklilik sistemindeki bir diğer değişiklikse herkesin ödediği prim gün sayısına göre maaş alması olacak.

Prim gün sayısı esasının uygulanmasına bağlı olarak, yeni dönemde emekli olan sigortalıların hayatından kök emekli aylığı ve taban emekli aylığı gibi kavramları da ortadan kalkacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

Mevcut çalışanlar için tamamlayıcı emeklilik sistemi genişletilecek. Otomatik Katılım Sistemi yeniden gözden geçirilecek.

Bu sistem, işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek. Tamamlayıcı emeklilik; 2017 yılından bu yana uygulanan ve işverenlerin, çalışanlarını, zorunlu olarak bireysel emeklilik sistemine dahil ettiği Otomatik Katılım Sistemi üzerine kurgulanacak.

TAZMİNAT İŞVEREN ÖDEYECEK

Tamamlayıcı emeklilik başladığında Otomatik Katılım Sistemi artık olmayacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemini emeklilik şirketleri yürütecek.

Çalışan emekliliği geldiğinde sosyal güvenlik kapsamında işvereninden kıdem tazminatını, devletten de emekli aylığını alacak.

ÇALIŞAN EMEKLİDEN KESİNTİ YAPILABİLİR

Çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası priminin kesilmesi de yeni sistemde öngörülen modellerden biri. Bu modele göre de hali hazırda çalışan 2 milyondan fazla emekliden sigorta primi kesilecek.

Emekli aylıklarını almaya devam eden bu emeklilerden yüzde 12,5 oranında kesinti yapılması da gündemde. Çalışan emeklilerin 1 milyon 797 bin 390’ını erkek, 225 bin 621’ini kadın çalışanlar oluşturuyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA HAZİNE DESTEK VERMEYECEK

En düşük emekli aylığı belirli bir limite getirilecek. Artık en düşük emekli aylığına Hazine destek vermeyecek. Hane bazlı emekli maaşlarına destek sağlanacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geçinemeyen ve emekli maaşı düşük olan dar gelirlilere yol-yakıtgıda ulaşım gibi destekler sağlanacak. Kira yardımı nakit olarak verilecek.

Paketin 2025 bütçesi sonrasında ele alınması bekleniyor. Kademeli bir geçiş süreci öngörülüyor.