Yandaş gazete duyurdu: LGBTİ karşıtı yasa Meclis'e geliyor!

AKP daha önce yargı paketleri taslaklarında yer verdiği, ancak tepkiler üzerine geri çektiği LGBTİ’leri hedef alan yasayı Meclis’e getirmeye hazırlanıyor.

Yandaş Türkiye gazetesinde yer alan habere göre 11’inci yargı paketinden son anda çıkarılan cezai düzenlemelerin kısa süre içinde yeniden gündeme getirilmesi bekleniyor.

YAŞ ŞARTI DEĞİŞECEK

Taslakta, cinsiyet değişikliğine sıkı kurallar getiriliyor. Buna göre, cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyecek. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin 25 yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması gerekecek. Mevcut kanunda yaş sınırı 18 olarak belirlenmişti.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesinin en az üçer ay aralıklarla yapacağı dört değerlendirme sonucunda vereceği resmî sağlık kurulu raporu şart olacak.

HAPİS CEZASI GELECEK

Buna göre, kanunla belirlenen şartlara aykırı olarak kişinin cinsiyetini değiştirmeye yönelik herhangi bir tıbbi müdahalede bulunan faile üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezası verilecek.

Kanunda belirtilen kurallara aykırı olarak cinsiyetini değiştirmeye yönelik herhangi bir tıbbi müdahale yaptıran kişiye ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.

Taslakta ayrıca “alenen teşhircilik” yapanların cezası da bir yıldan üç yıla çıkarılıyor.

"ÖVEN"E ÜÇ YIL HAPİS CEZASI

Habere göre yasa taslağında şu ifadeler yer alıyor: “Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları hâlinde bu kişilere, bir yıl altı aydan, dört yıla kadar hapis cezası verilecek.”

Bu düzenlemenin gerekçesinde, şu görüşlere yer verildi: “Yapılan düzenlemede aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları fiilî suç olarak düzenlenmektedir. Bu durumda nişan veya evlilik töreninin tarafı olan aynı cinsiyetteki kişiler ayrı ayrı cezalandırılacaktır. Düzenlemeyle, fiziki ve ruhsal açıdan sağlıklı bireylerin ve nesillerin yetiştirilmesi ile aile kurumunun ve toplum yapısının korunması amaçlanmaktadır.”