Yandaş gazete duyurdu: Site aidatlarına sınır geliyor

Ocak ve Şubat aylarında yapılacak genel kurullar öncesinde, aidat tutarlarının bazı bölgelerde kira bedelleriyle yarışır hale gelmesi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı.

Hazırlıkları tamamlanan "Tesis Yönetim Kanunu" taslağı ile apartman ve site yönetimleri artık denetimsiz ve şeffaflıktan uzak bir yapı olmaktan çıkarılacak.

"ENFLASYONA GÖRE BELİRLENECEK"

Yandaş Sabah’ın haberine göre Meclis gündemine taşınan taslak metin, mülk sahiplerini ve kiracıları korumaya yönelik köklü değişiklikler içeriyor:

Enflasyon Sınırı: Aidat zamlarında tavan fiyat uygulamasına geçilecek. Artış oranlarının yıllık enflasyon rakamlarını geçmesine izin verilmeyecek.

Yetki Belgesi Zorunluluğu: Profesyonel site yönetimi yapan tüm firmaların bakanlıktan "Yetki Belgesi" alması gerekecek. Sertifikası olmayan firmalar yönetim faaliyeti yürütemeyecek.

Şeffaf Harcama Sistemi: Yönetimler, topladıkları her kuruşun harcamasını dijital sistemler üzerinden kayıt altına alacak ve kat maliklerinin anlık denetimine açık tutacak.

Zorunlu İşletme Projesi: Büyük çaplı bakım, onarım ve tadilat işleri için önceden işletme projesi hazırlanması zorunlu olacak; "beklenmedik masraf" adı altında ek aidat toplamanın önüne geçilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, "Site Yönetim Yasası'yla herkesin şikâyet ettiği haksız ve keyfi aidat artışlarını tamamen durduracağız. Site yönetim sektörünü, 7/24 esasıyla takip edeceğiz. Her yönetimi, yılda en az bir kez denetleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.