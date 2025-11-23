Yandaş gazete İmralı ziyaretinin detaylarını paylaştı: MİT organize edecek, Öcalan’a SDG sorusu sorulacak

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi, PKK lideri Abdullah Öcalan'a İmralı Cezaevi'nde ziyarete ilişkin detayları paylaştı.

Gazetenin haberine göre, komisyonun İmralı’ya gidiş izni için bugün Adalet Bakanlığına başvuru yapılacak. Yarın ya da salı günü yapılması beklenen görüşmede, 3 kişilik heyetin ulaşım, görüşme ve teknik detaylarının tamamı MİT tarafından organize edilecek. Öyle ki görüşmedeki oturma düzeni dahi MİT tarafından ayarlanacak. Adaya ulaşımın helikopter ile yapılması bekleniyor.

TUTANAK VE GÖRÜNTÜ PAYLAŞILMAYACAK

Habere göre, komisyonun şimdiye kadarki tüm görüşmeleri tutanak altına alındı. Komisyon tutanakların tamamı kapalı toplantılar hariç yayınlandı. Öcalan’la yapılacak görüşmede de tutanak tutulacaksa, bunun Mecliste görevli stenograflar tarafından değil, yine MİT görevlileri tarafından yerine getirilmesi ifade ediliyor.

Görüşmeden ses kaydı, görüntü veya fotoğraf alınacağı, ancak bunların yayınlanmayacağı belirtiliyor.

ÖCALAN’A HANGİ SORU SORULACAK?

Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısına ilişkin genel bir değerlendirme yapmasının beklendiği görüşmenin daha sonra soru cevap formatında devam edeceği ifade ediliyor. Meclis heyetinin Öcalan’a soracağı ilk sorulardan biri çağrısının SDG’yi de içerip içermediği olacak.

GÖRÜŞME SONRASI PKK’DEN YENİ ADIM

Haberde, “Güvenlik kaynakları” işaret edilerek, görüşme sonrası PKK tarafından atılacak 'yeni adım' da paylaşıldı. Buna göre geçtiğimiz günlerde Zap’tan çekilen PKK, İmralı ziyaretinin tamamlanması ve Öcalan’ın vereceği mesajlardan sonra çok kısa süre içinde Metina’dan çekilerek, oradaki mağaraları boşalttığına yönelik yeni bir açıklama gelecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde ziyaret edileceğini 21 Kasım'da alınan 18'inci toplantıda karara bağlanmıştı.

CHP, İmralı heyetine üye vermeme yönünde karar alıp kapalı yapılan toplantıdan ayrılırken, komisyonda gerçekleştirilen oylamada, edinilen bilgiye göre 32 "evet" oyuyla İmralı'ya gidilmesi kararlaştırıldı.

Yeni Yol Grubu da çekimser oy kullanmasının ardından üye göndermeme kararı almıştı.

Buna göre İmralı Ada’sına gidecek heyette; AKP'den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP'den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti'den Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.