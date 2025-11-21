Yandaş gazete Kanadalı şirket için seferber oldu: Ölen işçileri umursamadılar!

Erzincan İliç’te 13 Şubat 2024'te Çöpler Altın Madeni’nde gerçekleşen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği facianın üstünden 21 ay geçti. Bu süreçte mahkeme devam ederken AKP’liler maden ocağının faciasının yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalara başladı.

AKP Erzincan İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz geçen günlerde yaptığı açıklamada madenin kısa süre içinde yeniden faaliyete geçeceğini duyurmuştu. Şimdi de iktidara en yakın gazetelerden Türkiye gazetesi madenin kapalı kalmasının İliç’te hayatı durdurma noktasına getirdiğini iddia etti. 1’inci sayfadan verilen haberde “Maden kapandı bir ilçe çöktü” ifadeleri kullanıldı.

Haberde ocağın sahibi olan Kanadalı Anagold Madencilik şirketinin yetkilisinin görüşlerine de yer verildi. Şirket yetkilisi Cengiz Demirci, “Anagold olarak Türkiye ekonomisi için Çöpler Altın Madeni’nde önemli bir üretim yaptığımızın farkındayız. Ülkemize güveniyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

FACİADAN BAHSEDİLMEDİ

Haberde, 9 işçinin öldüğü faciadan ise hiç bahsedilmezken “Hem direkt hem de dolaylı olarak bölgede binlerce kişiye iş imkanı sağlayan Çöpler Altın Madeni’nin 21 aydır faaliyetlerinin durması, ilçede adeta hayatı durdurdu. Esnaf siftah yapmadığı günleri yaşarken, firmalar zora düşmüş, ilçede işsizlik artmış, gençler ilçeyi terk etmeye başlamış” denildi.

ŞİRKET SUÇLU BULUNMUŞTU

Faciaya ilişkin geçen hafta görülen dördüncü duruşmada mahkemeye bilirkişi raporu sunuldu. Raporda, kazadan sonra incelenen tasarım dokümanlarında, stabilite hesaplarının tek bir senaryoya (statik/kurak koşullar) dayandırıldığı, "aşırı yağış, yoğun sulama veya kısmi tıkanma gibi olumsuz senaryolar altında güvenlik katsayısının sınanmadığı" belirtildi.

Raporda, firmanın Operasyon Başkan Yardımcısı Ronald Guille, Anagold şirketinde kıdemli Geoteknik Müdendisi olan Ali Rıza Kalender 'in "ağır derecede özene aykırı hareket ettikleri", Operasyon direktörü Kenan Özdemir’in de "özen yükümlülüğünü ağır derecede ihlal ettiği" tespiti yapıldı.