Yandaş gazete rakam verdi: En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Ekonomi yönetiminin gerçekleştirdiği kritik zirvenin ayrıntıları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilmesi beklenen %12,19’luk enflasyon farkı yerine, memur emeklilerine verilen %18,6’lık artış oranının uygulanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in katılımıyla dün Ankara'da yapılan toplantıda "refah payı" formülü kabul edildi.

ZAM SENARYOLARI VE KESİNLEŞEN MİKTAR

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin haberine göre masa iki farklı yol haritası vardı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda "eşit zam" senaryosu tercih edildi.

Böylece en düşük emekli aylığı 20 bin 20 TL’ye yükselecek. Bu düzenlemeden yararlanacak emekli sayısı, kapsamın genişlemesiyle birlikte 4 milyon 692 bin kişiye ulaştı.

AKP tarafından bugün Meclis’e sunulacak olan 15 maddelik yasa teklifinde sadece emekli zammı yer almıyor. İşveren maliyetlerini düşürmeye yönelik şu adım da pakete eklendi: Asgari Ücret İşveren Desteği: 1.000 TL’den 1.270 TL’ye yükseltiliyor.