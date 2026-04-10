Yandaş gazete tarih verdi: Sigara satışı yasaklanacak!

Türkiye'de tütün kullanımı ve satışında kısıtlamalar getiren 41 maddelik yasa teklifi taslağıyla, 2040 yılında sigara satışının tamamen yasaklanması hedefleniyor.

Yeni Şafak’ın haberine göre; taslakta tütün ürünlerinin kullanımı; kamu binaları, eğitim ve sağlık kurumları, çocuk alanları ve açık hava etkinlikleri başta olmak üzere birçok alanda büyük ölçüde yasaklanması planlanıyor.

Yeme-içme işletmelerinde tütün kullanımı genel olarak yasak olacak. Ancak işletmenin yüzde 10’unu geçmeyen, 20 metrekarelik, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarda sınırlı kullanım mümkün olacyak. Bu alanlara 18 yaş altı alınmayacak.

ŞOFÖR KOLTUĞUNDA YASAK OLACAK

Otellerde ise yalnızca özel olarak ayrılmış odalarda tütün kullanımına izin verilecek. Ayrıca sürücü koltuklarında ve taksiler dahil tüm toplu taşıma araçlarında da sigara yasak olacak.

Denetimlerin artırılması için en az iki kamu görevlisi ve bir kolluk personelinden oluşan “tütün denetim ekipleri” sahada doğrudan ceza kesme yetkisiyle görev yapacak. Yasak alanlarda tütün kullananlara 5 bin lira, kurallara uymayan işletmelere ise 50 bin liradan başlayan idari para cezaları uygulanacak.

Tütün ürünlerinin satış, reklam ve sunumuna yönelik ihlallerde cezalar 5 milyon liradan 25 milyon liraya kadar çıkarken, standartlara aykırı üretim yapan firmalara en az 30 milyon lira ceza kesilecek. Tekrarlanan ihlallerde kapatma ve ruhsat iptali gündeme gelecek.

KRİTİK TARİH 2040

Taslak ayrıca, 2040 yılı itibarıyla tütün ürünlerinin satış ve tüketiminin tamamen sona erdirilmesini hedefleyerek, bu tarihten sonra üretim ve satış yapanlara milyonluk adli para cezaları, kullanıcıya ise yüksek tutarlı idari yaptırımlar öngörüyor.

Taslakla birlikte ‘tütün ürünü’ tanımı da genişletiliyor. Elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm sistemler de açık şekilde yasak kapsamına dahil ediliyor. Böylece yeni nesil ürünlerin yaygınlaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.