Yandaş gazeteci, Özgür Özel'in yanında yer alan Mansur Yavaş'ı tehdit etti

CHP Ankara İl Başkanlığı’nın Güvenpark’ta düzenlediği bayramlaşma programına katılıp seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e desteğini ileten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yandaş isimden tehdit geldi.

Yandaş TGRT Haber programcısı Fuat Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yavaş’ı tehdit etti.

Yavaş bugün Güvenpark’taki buluşmada bir an önce Kurultay çağrısı yapıp şunları demişti: “İnsanların umudunu tüketen bir konumda bulunmaktansa, siyaseti bırakırım. İnsanların umudunu yeşertmemiz gerekir. Önemli olan bu toplumun geleceğidir. CHP sıradan bir parti değildir, bu ülkenin kurucu iradesidir. CHP’yi zayıflatmaya yönelik her girişim, yalnızca partiyi hedef almamaktadır. Türkiye’nin birikimini ve Cumhuriyet’in değerlerini hedef almaktadır.”

Yavaş bunları söylediği sırada tweet atan Fuat Uğur “Mansur Yavaş safını belli etti. Ona geçmiş olsun” dedi.