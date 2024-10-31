Yandaş gazetecinin şikâyetiyle BirGün muhabirine dava açıldı

HABER MERKEZİ

Yandaş gazeteci Ferhat Murat’ın şikâyetiyle BirGün muhabiri İsmail Arı’ya dava açıldı.

Ferhat Murat, katıldığı bir televizyon programında BirGün muhabiri İsmail Arı’ya yalancı dedi. Arı da sosyal medya hesabından Murat’a sözlerini iade ederek, "halkı kandırıyorsunuz ve yalancı sizsiniz" diye yanıt verdi.

Ardından Ferhat Murat, İsmail Arı’dan şikâyetçi oldu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Arı’nın “Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan cezalandırılmasını isteyerek iddianame düzenledi.

Arı ifadesinde, “Ferhat Murat’ın Tv100 isimli televizyon kanalında Üsküdar Belediyesi’nin deposunda tutulan deprem yardımları ile alakalı haberinin yalan olduğunu söylediğini, haberi bizzat yerinde görerek ve delillendirerek yaptığını, Murat’a sözlerini iade ettiğini” söyledi.

Öte yandan BirGün, AKP döneminde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ferhat Murat’ı maaşa bağladığını ortaya çıkarmıştı.

Kanal kanal gezen, hatta yerel seçimden önce "Oylar birbirine çok yakın. Dip dalgaya baktığımızda Turgut Altınok'un sahada ciddi bir karşılığı olduğunu görüyoruz" şeklindeki açıklamaları alay konusu olan Murat, 31 Mart yerel seçimlerine kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden maaş aldı.

Murat, kendisini sosyal medyada eleştiren yurttaşlar hakkında da “Bursa Büyükşehir Belediye Başkan danışmanı” unvanını kullanarak suç duyurusunda bulunuyordu. Murat, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’den CHP’ye geçmesiyle görevinden ayrıldı.