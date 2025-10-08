Yandaş gazetede çok sert ekonomi eleştirisi: Rant kesimine para kazandırılıyor!

İktidarın kontrolündeki medya organlarından Sabah gazetesinin yazarı Dilek Güngör, bugünkü yazısında “ekonomi yönetimini” eleştirdi.

“Artık ezberi bozun!” başlıklı yazısında dezenflasyon sürecine rağmen kira ve eğitim ücretlerinin enflasyonun 2 katı olduğunun altını çizen Güngör, bunun politika faizinin yüksek olduğu bir dönemde yaşandığını vurguladı.

Güngör düğmenin yanlış iliklendiğini kaydederek, “Enflasyonda gelinen nokta sıkı para politikasının kira ve eğitimdeki fiyat artışına çare olamadığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

“YAPISAL NEDENLERE TEDBİR ALMADAN…”

İsmini anmadan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenen Güngör, şu eleştiriyi yaptı:

“Ekonomi yönetiminin de artık enflasyonun yapısal nedenlerine yönelik tedbir almadan, sadece yüksek faizle halkın satın alma gücünü eritip, reel sektörün üretim kabiliyetini zayıflatıp, rant kesimine para kazandırarak sorunun çözülemeyeceğini anladığını umuyorum.”

ERDOĞAN’I ÖVMEYİ İHMAL ETMEDİ

Erdoğan’ı ise övmeyi ihmal etmeyen Güngör, “O nedenle burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını 24 Ekim'de açıklayacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önderliğinde TOKİ'nin başlatacağı sosyal kiralık konut modelini çok önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesinin internet sayfasında bu yazıyı manşetlere koyması dikkati çeken bir başka nokta oldu.