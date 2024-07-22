Yandaş gazeteden kulis: Erdoğan ve Esad ne zaman, nerede görüşecek?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşebileceklerine dair açıklamalarının ardından iki ülke arasındaki temaslar yoğunlaştı. Beklenen Erdoğan-Esad görüşmesinin Moskova’da yapılmasının planlandığı öne sürüldü.

Daily Sabah’ta Dilara Aslan’ın haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, “Erdoğan ile Esad arasındaki ilk görüşmenin Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılması planlanıyor” dedi.

“Putin görüşmelere aracılık edecek, Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani de davet edilebilir” bilgisi de veren söz konusu kaynak, “İran'ın toplantıya davet edilmemesi muhtemel” ifadelerini kullandı. Ayrıca toplantının Ağustos ayı içinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Haberde verilen bilgiye göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yorum yapmadı ve konuyu Cumhurbaşkanlığı'na havale etti.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme çağrısında bulunmuştu.

Almanya'da, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçının ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk" demişti.

Erdoğan, şunları söylemişti: "Biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme konusunda Sayın Putin'in yaklaşımı var. Irak Başbakanı'nın yaklaşımı var. Arabuluculuktan bahsediyoruz, komşumuzla niye olmasın?"

Erdoğan’ın açıklamaları üzerine ise Esad, "Birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey. Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmez ama bu, kuralların dışına çıkmamız gerektiği anlamına gelmez" demişti. Esad, Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesinin gündeme gelmesi halinde görüşeceğini" belirtmişti.