Yandaş gazeteler Bahçeli'nin sözlerini nasıl gördü?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı dün (3 Şubat Salı) partisinin grup toplantısında sürece dair yeni bir çıkış yaptı. Bahçeli, “Aziz dava arkadaşlarım, Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin çıkışı yandaş gazetelerin birinci sayfasında kendisine fazla yer bulamadı.

Hürriyet gazetesi, birinci sayfasında "Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına" başlığıyla yer verdi.

Sadece MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesinin birinci sayfasında Bahçeli'nin açıklamalarına genşçe yer verildi.

TÜRKGÜN GENİŞ YER VERDİ

MHP’ye yakın Türkgün gazetesi Bahçeli’nin grup toplantısında konuştuklarına geniş yer verdi ancak “Fitneyi körükleyenler kaybedecek” manşetiyle çıktı. Gazete, Bahçeli’nin “Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” sözlerinden bir cümle içerisinde bahsetti.

YENİ ŞAFAK VE AKŞAM GAZETESİ YER VERMEDİ

Bahçeli'nin açıklamaları AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinde ve Akşam gazetesinin birinci sayfasında yer almadı.

Yeni Şafak gazetesi Bahçeli'nin açıklamalarına birinci sayfada yer vermedi.

Akit gazetesi küçük bir şekilde gördü.Gazetenin birinci sayfasında "Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına" ifadesi yer aldı.

Türkiye gazetesi Bahçeli’nin grup toplantısında birinci sayfasında bir cümle ile söz etti.

Gazetede Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye için sabırlı olmalıyız" ibaresi yer aldı.

Milliyet gazetesi “Ahmet makama, Demirtaş yuvasına” ifadelerini başlığa taşıyarak Bahçeli’ye birinci sayfada yer verdi.