Yandaş isim önce yazdı sonra sildi: Akın Gürlek'in yerine kim atanacak?

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah yazarı Mahmut Övür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek’in yerine geçmesi konuşulan isimlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Övür’ün paylaşımı kısa süre sonra silmesi dikkat çekti.

Yeniçağ'ın haberine göre Övür, saat 15.07’de yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek’in yerine kimin geleceğinin Ankara kulislerinde konuşulduğunu belirterek, “Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman” isminin öne çıktığını yazdı.

Paylaşımında ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay’ın da bakan yardımcısı olabileceğine yönelik iddialara yer veren Övür, “Başka sürprizler de bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Övür’ün söz konusu paylaşımı daha sonra sosyal medya hesabından kaldırdığı görüldü. Paylaşımın neden silindiğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Övür'ün paylaşımı şöyle: