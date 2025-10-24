Giriş / Abone Ol
Yandaş gazeteci Fuat Uğur, tv100’den kovulduğunu açıkladı.

Medya
  • 24.10.2025 15:13
Kaynak: Haber Merkezi
Yandaş isim tv100’den kovulduğunu açıkladı

Kısa bir süre önce İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yollarının ayıran tv100, yandaş gazeteci Fuat Uğur’u da işten çıkardı.

Haberi Fuat Uğur, X hesabı üzerinden duyurdu.

Uğur, şu ifadeleri kullandı:

“Kendimle ilgili yeni duyuru. İlkini 4 Eylül’de yapmıştım. Tv100’de çalışmakla birlikte TGRT Haber’de Medya Kritik programının moderatörlüğünü üstlendiğimi bildirmiştim. Ancak dün itibarıyla tv100 ile ilişkimi tamamen kestim. Daha açık ifadeyle işten çıkarıldım. Nefret edenler “Kovuldun işte” de diyebilir.”

