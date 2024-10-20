Yandaş isterse Erdoğan verir

BirGün EGE

Resmi Gazete’de, Balıkesir’in İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde yer alan 10 alan için acele kamulaştırma kararı yayımlandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karar Sarıalan ve Gökçeyazı mahallelerini kapsıyor. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak alanda CVK Madencilik şirketi maden faaliyeti sürdürecek.

CVK Madencilik şirketi tarafından bölgede hayata geçirilmek istenen Sarıalan Altın Madeni Projesi ayrıca Gökyazı ilçesini de kapsıyor. Proje hakkında verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına karşı bölge halkı ve yaşam savunucuları tarafından başlatılan dava süreci ise devam ediyor. Öte yandan bölgede yaşayan yurttaşlar acele kamulaştırma kararının iptali için yargıya başvuracak.

ÇED alanının 694 hektarı orman ve 149 hektarı şahıslara ait tarım alanı niteliğinde. Proje alanı aynı zamanda fay hattı üzerinde kalıyor. Olası bir depremde milyonlarca metreküp zehirli atık barındıracak olan atık barajında göçme meydana gelebilir.

CVK’YE İLK KIYAK DEĞİL

Şirket daha önce de proje için aldığı teşvik ile gündeme gelmişti. Önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Sarıalan Altın Madeni Projesi için 855 milyon 870 bin 493 TL değerinde teşvik aldığını duyuran şirket, 5 Haziran tarihinde yeni bir açıklama yaptı. Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, proje için verilen teşvik tutarının 2 milyar 226 milyon 861 bin 535 TL olarak revize edildiği duyuruldu.

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NE OLMUŞTU?

Bölge halkı, büyük bir orman arazisi ile tarım alanlarının yok olacağı ve köylülerin su kaynaklarına el konulacağı gerekçesiyle projeye karşı çıkmıştı. Havayı, suyu ve toprağı kirletecek projeye karşı verilen ÇED olumlu kararı için kararın iptali yönünde dava açılmıştı. Yaşam savunucularının açtığı dava yerel mahkeme tarafından reddedilmiş ve Danıştay’a başvurulmuştu. Danıştay, Balıkesir 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı bozmuştu ve bilirkişi keşfi ile tekrar karar verilmesine hükmetmişti. Şirket dava süreci devam ederken alana girmiş ve tarlaları yok etmişti.