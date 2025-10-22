Yandaş medyanın gözdesiydi: 'Mültecilere yardım' mağazasının sahibi istismardan tutuklandı

Ankara'da bulunan Umut Hayır Mağazası’nda mültecilere yardım ettiğini iddia eden Saadettin Karagöz Suriyeli taciz ve istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Karagöz hakkında yardıma muhtaç kadınlara yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, mağdurların ifadesi doğrultusunda Karagöz'ü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Karagöz, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Karagöz çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

Karagöz'ün 2014 yılında kurulan yardım mağazası, binlerce Suriyelinin yaşadığı, "Küçük Halep" olarak bilinen Ankara’nın Altındağ semtinde yer alıyordu.

"TACİZE ALIŞMIŞTIK"

Karagöz'ün burada yardım için gelen kadınları taciz ettiği belirtilmişti. BBC Türkçe'ye konuşan Medina isimli bir kadın yardım almak için gittiği dükkanda yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: "“Beni kavradı, beni beğendiğini söyledi. Öpmeye başladı. Çığlık attım, beni bırakmasını söyledim. Eğer bağırmasaydım bana tecavüz etmeye çalışacaktı."

Dükkanın eski bir çalışanı ise "Karagöz'ün masasının arkasında yardım paketlerini koyduğumuz küçük bir oda vardı. O odada kadınları taciz ettiğini görmeye alışmıştık" dedi.

Karagöz hakkında daha önce iki kez taciz suçlamasıyla soruşturma açılmış, ancak iki soruşturma da takipsizlikle sonuçlanmıştı.

"MÜLTECİLERİN DEDESİ"

"Mültecilerin dedesi" ve "Ensar Ağabey" lakaplarıyla tanınan Umut Hayır Mağazası’nın sahibi Saadettin Karagöz'ün faaliyetleri pek çok kez yandaş medya tarafından haberleştirilmişti.

Yeni Şafak geçen yıl "Ankara'nın 'Ensar ağabeyi' 7 bin 357 aileye yardım eli uzatıyor" başlığıyla İHA kaynaklı bir haber yapmıştı. Haberde konuşan Karagöz, Türkiye’ye sığınan mültecilere kapılarını açmanın insani bir görev olduğunu ifade ederek, "Suriye’de savaş sona erdi. Birçok ailemiz ülkelerine dönmeye başladı. Ancak biz, misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Çünkü biz misafirperver bir milletiz" demişti.

Anadolu Ajansı ise 2019 yılında 'Hayırseverlerin mağazası'nda ürünler hiç azalmıyor' başlığıyla bir haber geçmişti. Bu haber de Akit tarafından yayımlanmıştı.