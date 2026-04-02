Yandaş medyaya dekontlu yanıt: CHP'den Özkan Yalım iddialarına ilişkin açıklama
CHP, Genel Başkan Özgür Özel’in makam aracının tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından alındığını yalanladı. CHP Genel Merkezi'ne ait bir sosyal medya hesabından, makam aracının ücretinin Genel Merkez tarafından ödendiğine ilişkin dekont paylaşıldı.
CHP, Özgür Özel'in makam aracının tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından alındığı iddialarını yalanladı.
CHP Genel Merkezi'ne ait "CHP İletişim" isimli sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yayımlandı.
Yapılan açıklamada, "Genel Başkanımızın makam aracıyla ilgili iftiralar havada uçuşunca bu belgeyi yayınlamak şart oldu. Yalanlarla gündem oluşturmaya çalışanlar, Genel Merkezimizin yaptığı ödemenin belgesine iyi baksın" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, aracın ücretinin Genel Merkez tarafından ödendiğine ilişkin dekont paylaşıldı.
Genel Başkanımızın makam aracı ile ilgili iftiralar havada uçuşunca bu belgeyi yayınlamak şart oldu.— CHP İletişim (@CHP_iletisim) April 1, 2026
Yalanlarla gündem oluşturmaya çalışanlar, Genel Merkezimizin yaptığı ödemenin belgesine iyi baksın. pic.twitter.com/0cNGBMnO6K