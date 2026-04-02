Yandaş medyaya dekontlu yanıt: CHP'den Özkan Yalım iddialarına ilişkin açıklama

CHP, Özgür Özel'in makam aracının tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından alındığı iddialarını yalanladı.

CHP Genel Merkezi'ne ait "CHP İletişim" isimli sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yayımlandı.

Yapılan açıklamada, "Genel Başkanımızın makam aracıyla ilgili iftiralar havada uçuşunca bu belgeyi yayınlamak şart oldu. Yalanlarla gündem oluşturmaya çalışanlar, Genel Merkezimizin yaptığı ödemenin belgesine iyi baksın" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, aracın ücretinin Genel Merkez tarafından ödendiğine ilişkin dekont paylaşıldı.