Yandaş Sabah: Bin sayfalık Aziz İhsan Aktaş iddianamesi geliyor

Yandaş Sabah gazetesi, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın beyanlarıyla yürütülen İBB ve ilçe belediyeleri soruşturmasında sona gelindiğini, bir başsavcı vekili bir savcının birlikte hazırladığı iddianamenin yaklaşık 1000 sayfa olacağını yazdı.

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” iddianamesinde öne sürülen yolsuzlukların boyutunun 30 milyar lira olduğu iddiasının yer aldığı haberde, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, MASAK ve vergi uzmanı bilirkişilerden gelen raporların da dosyaya eklendiği yazıldı.

Habere göre soruşturmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması ve ağır ceza mahkemesine gönderilmesi bekleniyor.

Soruşturmada tutuklanan önemli isimler arasında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara yer alıyor. Soruşturma kapsamında Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Yaklaşık 50 kişinin tutuklu bulunduğu dosyadaki toplam sanık sayısının 200 olacağı da öne sürüldü. Haberde, 16 ismin de bu dosyada ‘itirafçı’ olarak yer aldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İBB ve ilçe belediyeleriyle ilişkilendirilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, tutuklu bulunurken itirafçı olmuş ve ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Daha sonra ev hapsi de kaldırılmıştı.

Adında 'suç örgütü' soruşturması olmasına rağmen Aziz İhsan Aktaş'ın son zamanlarda TYT Türk kanalına verdiği röportajlar dikkat çekiyor.

Dosya kapsamında bugüne kadar 9 dalga operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Beşiktaş, Esenyurt, Adana, Avcılar ve Gaziosmanpaşa belediyelerinde çalışan birçok isim operasyonlarla gözaltına alındı.